Massime previste tra i 24 ed i 27 gradi

Prosegue l’estate in Sicilia con sole e temperature gradevoli anche per la giornata di venerdì 13 ottobre. Questo grazie all’alta pressione che continua a garantire tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature

Ancora miti le massime in Sicilia. Valori compresi tra i 24 ed i 27 gradi. Previsti 25 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 26 a Catania, 24 ad Enna, 26 a Messina, 25 a Palermo, 25 a Ragusa, 26 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata che trascorrerà con delle nebbie mattutine sul Triveneto, molte nubi in Liguria e un cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Centro: Venerdì, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni.

Sud: Atmosfera sempre stabile per cui anche questa giornata sarà caratterizzata dal bel tempo e da temperature massime fino a 29 gradi.

Per sabato 14 ottobre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno quasi calmo; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: In questa giornata la nuvolosità sarà più diffusa e ci saranno delle piogge a carattere sparso lungo i confini alpini e zone vicine.

Centro: Regime di alta pressione per cui la giornata trascorrerà con il bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Temperature in calo.

Sud: In questa giornata l’anticiclone garantirà condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Domenica 15 ottobre

Nord: Instabile sul Friuli Venezia Giulia, poi anche sul resto del Nordest. Qualche pioggia sulla Liguria di levante e nubi irregolari altrove.

Centro: In questa giornata il tempo sarà subito compromesso sulla Toscana settentrionale, poi anche su Marche e localmente in Umbria, sole altrove.

Sud: L’alta pressione resiste e così la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso.