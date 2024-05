Allerta gialla nel Catanese e Messinese

Ancora maltempo con piogge ed acquazzoni ma in attenuazione, temperature sostanzialmente stazionarie ed allerta gialla in due province a Catania e Messina. Queste le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 9 maggio.

La protezione civile regionale ha diffuso l’avviso 24129 relativo al rischio meteo-idrogeologico ed idraulico che indica allerta gialla nel Catanese e nel Messinese. Segnalate piogge ovunque: “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

Mari: Molto mosso lo Stretto di Sicilia al largo

Venti: Localmente e momentaneamente forti dai quadranti settentrionali sui settori occidentali.

Condizioni meteo avverse

Persistono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta l’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Il quadro meteo per giovedì 9 maggio

La circolazione depressionaria, responsabile di piogge ed acquazzoni, allenta la presa favorendo un miglioramento serale. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

Schiarite in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Le temperature

Massime stazionarie nell’isola. Valori compresi tra i 14 ed i 19 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 18 a Catania, 14 ad Enna, 18 a Messina, 18 a Palermo, 16 a Ragusa, 17 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione aumenta sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza stabile e soleggiato, infatti il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte dei settori. Soltanto sull’arco alpino, nel pomeriggio, potranno verificarsi degli isolati temporali. Clima mite di giorno. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni la pressione è in aumento e così la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso. Da segnalare la possibilità di annuvolamenti anche intensi sugli Appennini, ma senza precipitazioni associate. Clima mite di giorno. Venti deboli dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno generalmente poco mossi.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono influenzate dall’azione di un vortice ciclonico. La giornata sarà caratterizzata da un tempo molto instabile, infatti si potranno verificare numerose precipitazioni, a tratti temporalesche o forti. Il tempo, benché molto nuvoloso, sarà più asciutto sulla Puglia e sulla Sicilia occidentale (qui dal pomeriggio). Clima meno caldo, venti in genere deboli.

Venerdì 10 maggio

La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. La pressione aumenta decisa sulle regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di occasionali brevi piogge pomeridiane sui settori alpini. Clima molto mite. Venti deboli dai quadranti settentrionali.

Centro e Sardegna. L’anticiclone abbraccia le nostre regioni per cui in questa giornata avremo condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvolo dappertutto. Non si potrà escludere, nel corso del pomeriggio, qualche temporale isolato in provincia di Frosinone. Clima decisamente mite e venti che soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. Mari generalmente mossi.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni la pressione è in aumento, ma rimarrà della locale instabilità. In questa giornata la mattinata trascorrerà con un cielo a tratti molto nuvoloso anche con piovaschi intermittenti sui rilievi calabresi e sul tarantino. Nel pomeriggio si potranno sviluppare dei temporali in Calabria e sul Pollino. Clima mite di giorno. Venti che soffieranno da nord, mari mossi.