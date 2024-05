Condizioni meteo avverse

Maltempo, pioggia, temporali, venti forti e allerta gialla con condizioni meteo avverse. Queste le previsioni per la giornata di mercoledì 8 maggio in Sicilia dove sono anche in diminuzioni le temperature. Insomma, una “coda” d’autunno in piena primavera.

Allerta gialla

Allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale 24128 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Le piogge sono previste: “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centroccidentale, con quantitativi cumulati moderati; parse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”.

Mari: Tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia. Venti: Localmente forti settentrionali sulla Sicilia occidentale.

Condizioni meteo avverse

La nota della protezione civile siciliana parla anche di condizioni avverse. Si legge: “Dal mattino di mercoledì 8 maggio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Le previsioni, miglioramento in serata

La circolazione depressionaria, responsabile di tempo instabile, allenta la presa favorendo un miglioramento serale.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a meridionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Temperature in flessione

Scendono le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 14 ed i 20 gradi.

Previsti 18 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 20 a Catania, 14 ad Enna, 20 a Messina, 19 a Palermo, 16 a Ragusa, 18 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione inizia lentamente ad aumentare e così la giornata sarà contraddistinta da un tempo che sarà più instabile sui settori alpini dove potranno verificarsi dei temporali con locali grandinate. Sarà più asciutto e talvolta soleggiato sulle zone pianeggianti, ma meno in Emilia e lungo il fiume Po al mattino. Venti deboli dai quadranti settentrionali, clima mite di giorno.

Centro e Sardegna. Un ciclone interessa le nostre regioni pertanto se al mattino il tempo sarà in gran parte asciutto, anche se molto nuvoloso o localmente coperto, nel pomeriggio arriveranno dei rovesci o temporali su Lazio, Abruzzo e Molise, più rari sull’ascolano e sulla Maremma toscana. I venti soffieranno debolmente da nord, il clima risulterà mite. Mari localmente mossi.

Sud e Sicilia. Un vortice ciclonico raggiunge le nostre regioni pertanto la giornata partirà subito compromessa dalle precipitazioni in Sicilia e Calabria, cielo coperto e piovaschi occasionali altrove. Nel corso del giorno rovesci o temporali raggiungeranno anche le altre regioni, risultando localmente intensi. Venti deboli, variabili. Mari generalmente poco mossi. Clima più fresco.

Giovedì 9 maggio

È atteso un miglioramento: la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulle zone interne molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci pomeridiani, anche a sfondo temporalesco.

Venti deboli settentrionali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. La pressione aumenta sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza stabile e soleggiato, infatti il cielo si presenterà poco nuvoloso su gran parte dei settori. Soltanto sull’arco alpino, nel pomeriggio, potranno verificarsi degli isolati temporali. Clima mite di giorno. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni la pressione è in aumento e così la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso. Da segnalare la possibilità di brevi e residue precipitazioni dapprima su Abruzzo e Molise, specie sulle zone interne, e poi sulle coste meridionali del Lazio (nel pomeriggio). Clima mite di giorno. Venti deboli dai quadranti settentrionali.

Sud e Sicilia Le nostre regioni sono influenzate dall’azione di un vortice ciclonico. La giornata sarà caratterizzata da un tempo molto instabile, infatti si potranno verificare numerose precipitazioni, a tratti temporalesche o forti. Il tempo, benché molto nuvoloso, sarà più asciutto sulla Puglia e sulla Sicilia occidentale. Clima meno caldo, venti in genere deboli da direzioni variabili.