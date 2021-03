LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Maltempo in Sicilia nelle prossime ore. Allerta meteo arancione domani in Sicilia per il rischio idrogeologico e gialla per il rischio idraulico, con previsione di condizioni meteo avverse. Lo comunica la Protezione civile regionale che segnala rovesci di forte intensità in Sicilia e raffiche di vento.

Dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Le temperature saranno stabili, con massime comprese tra i 10 ed i 14 gradi. Il maltempo proseguirà anche nella giornata di domenica 21 marzo, caratterizzata da piogge e rovesci anche diffusi e localmente abbondanti. Stazionarie le temperature massime.