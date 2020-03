Le previsioni

Dilaga il maltempo in Sicilia e secondo gli esperti ne avremo ancora per molto. La protezione civile regionale ha emanato un bollettino di allerta meteo, valido dalle 24 di oggi alle 24 di domani 26 marzo, che prevede un rischio idrogeologico di livello giallo per il palermitano, il trapanese, l’agrigentino occidentale, il messinese e il catanese.

Stando alle ultime previsioni, la fase ciclonica responsabile di piogge e temporali tormenterà l’isola per diversi giorni. Pertanto, domani avremo rovesci anche a carattere di temporale diffusi in ogni provincia e per tutto l’arco della giornata.

Nel dettaglio, al mattino pioggia a carattere di rovescio ovunque ad eccezione del catanese e del siracusano i cui cieli saranno comunque coperti. Ma dal pomeriggio, un forte e progressivo peggioramento interesserà soprattutto queste aree con temporali e venti tesi a Catania e Messina. Dalle ore centrali in poi ogni settore dell’isola non avrà un attimo di tregua dalla pioggia.

Temperature ancora invernali e addirittura in lieve calo nelle aree interne e meridionali. Nelle ore centrali, tra gli 10 °C e i gli 11°C le massime a Trapani e Palermo, 8°C ad Agrigento, 12°C a Messina, 8°C Caltanissetta, 16°C a Siracusa, 15°C a Catania, 8°C a Ragusa, 6°C ad Enna. Neve sui 1500 mt

Quanto ai venti, soffieranno da Grecale e Maestrale in rinforzo da forti a tesi. Mari agitati o molto agitati lo Ionio ed il Canale di Sicilia.