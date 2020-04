Le previsioni in Sicilia

Persiste la variabilità sull’isola. Quella di domani si conferma una giornata incerta e instabile con annuvolamenti sparsi a cui si alterneranno piogge locali e schiarite.

Da nord è in arrivo l’alta pressione a raddrizzare la stagione riportandola su una fase mite. Ne risentono anche le temperature in lieve aumento.

Nel dettaglio, cieli parzialmente coperti e schiarite ovunque per tutto il giorno. Dal pomeriggio possibili precipitazioni nelle aree interne, ovvero nel nisseno e nell’ennese.

Temperature massime in aumento di qualche grado in forza dell’alta pressione in arrivo sulle nostre cose. Punte di 20°C nel palermitano, nel trapanese e nel catanese nelle ore centrali. Venti ancora prevalentemente nordorientali. Mari: poco mossi il basso Tirreno e il Canale di Sicilia, molto mosso lo Ionio.