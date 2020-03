Le previsioni

La massa d’aria molto fredda proveniente dalla Russia che sta attraversando l’Italia tende a lambire anche le regioni meridionali e in parte anche la zona tirrenica della Sicilia.

Nel complesso, domani 31 marzo avremo una giornata all’insegna della variabilità con possibili deboli piogge a livello locale, ma si escludono rovesci diffusi e prolungati. Nei giorni a seguire le condizioni meteo precipiteranno nuovamente per via di un nuovo campo di bassa pressione che determinerà temporali su tutta l’isola.

Nel dettaglio, avremo cieli parzialmente nuvolosi ovunque con frequenti schiarite e soleggiamenti. Diversa la situazione nel messinese e in generale nel settore tirrenico orientale dove non si escludono deboli piogge in mattinata. Dal pomeriggio un netto miglioramento delle condizioni meteo che favoriranno schiarite in tutta l’isola.

Temperature in generale aumento. Nelle ore centrali, tra i 18°C e i 19°C le massime a Trapani e Palermo, 16°C ad Agrigento, 16°C a Messina, 15°C Caltanissetta, 18°C a Siracusa, 20°C a Catania, 14°C a Ragusa, 13°C ad Enna.

Venti provenienti dai quadranti settentrionali. Quanto ai mari, poco mossi il Canale di Sicilia e il basso Tirreno, da poco mosso a mosso lo Ionio.