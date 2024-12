La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi oggi in Sicilia, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1900 metri. Basso Tirreno e Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature fresche in settimana

Le temperature mattutine registrano valori freschi in tutta la regione: 9°C a Palermo, 8°C a Messina e Siracusa, 7°C a Caltanissetta, 5°C a Catania e Ragusa, e addirittura 3°C ad Enna. Trapani e Agrigento risultano leggermente meno fredde, con 11°C e 10°C rispettivamente. Il clima rimane piuttosto fresco, con venti moderati da nord/nord-est e mari da mossi a molto mossi.

Le previsioni per lunedì 23 dicembre

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi al mattino. Deboli nevicate dal pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione nel pomeriggio. Deboli nevicate in serata. Venti tesi occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1600 metri. Basso Tirreno da agitato a molto agitato; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a agitato.

