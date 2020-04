Le previsioni in Sicilia

Sarà una domenica di Pasqua in pieno regime primaverile. Quella di domani si conferma una giornata decisamente soleggiata con temperature in linea con la stagione e addirittura in rialzo. Siamo in una fase di alta pressione anticiclonica protagonista con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo per locali e passeggeri addensamenti in vari punti dell’isola.

Nel dettaglio, al mattino cieli sereni e soleggiati ovunque mentre smorzati, al pomeriggio, da qualche nuvola nelle aree interne e nel basso Tirreno. Cieli poco nuvolosi in serata.

Temperature in ulteriore rialzo in tutte le zone. Punte di 21°C nel catanese, nel trapanese, nel siracusano e nel palermitano e nisseno nelle ore centrali. Tra i 17°C e i 18°C altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari ancora tutti poco mossi o quasi calmi.