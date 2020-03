le previsioni del tempo

Queste le previsioni del tempo in Sicilia per le prossime ore.

Nella giornata della Festa della Donna nel nord dell’Isola si rinnovano ancora condizioni di spiccata instabilità con piogge sparse a carattere intermittente.

Non si escludono deboli nevicate sui rilievi sopra i 1000/1200 metri di quota.

La circolazione depressionaria, affievolendosi, favorirà tempo più asciutto dalla sera.

Condizioni di generale variabilità lungo la fascia ionica dell’isola.

Sulle zone interne e sulla costa meridionale nubi sparse in graduale aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Temperature massime stabili o in ulteriore lieve flessione su Sicilia nordorientale per l’afflusso di correnti più fredde di origine polare marittima dai quadranti settentrionali.

Venti tesi di Maestrale su basso Tirreno e Sicilia.

Mari ancora mossi o molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione.