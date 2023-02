Giornata serena, senza pioggia e con poche nuvole ma disturbata dal vento che può diventare anche forte. La domenica siciliana trascorre così secondo le previsioni del tempo del sito iLMeteo.it. Ma la domenica serena lascerà presto spazio al ritorno dell’inverno vero. Lunedì’ arriva il Burian con il nocciolo gelido di “NìKola”. Approderà, all’inizio sulla Sardegna ma tutto il ud Italia comincerà a sentire l’abbassamento di temperatura. Ma sarà martedì che sulla Sicilia si abbatterà il vortice ciclonico che raggiunge l’isola portando con se maltempo e neve in collina

Ecco le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno così come comunicate:

DOMENICA 05 FEBBRAIO

Nord: Alta pressione prevalente per cui si potranno formare alcune nebbie sul Piemonte; altrove avremo un maggiore soleggiamento. Calo termico.

Centro: Domenica, l’anticiclone garantirà un’altra giornata stabile, soltanto sulle coste adriatiche la nuvolosità sarà un po’ più presente.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti forti dai quadranti settentrionali.

LUNEDI’ 06 FEBBRAIO

Nord: Irrompe il nocciolo freddo che arriva dalla Russia Siberiana e che è stato chiamato “NìKola”: venti freddi nordorientali, nubi irregolari dappertutto.

Centro: Anche al centro il Burian farà sentire i propri effetti; venti freddi nordorientali, cielo molto nuvoloso o spesso coperto.

Sud: Arriva il Burian con il nocciolo gelido di NìKola senza risparmiare i territori meridionali; venti freddi, intenso maltempo in Sardegna con neve a 400 metri, nubi sparse altrove.

MARTEDI’ 07 FEBBRAIO

Nord: Pressione che tende ad aumentare in questa giornata: cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque, anche se in un contesto freddo.

Centro: Pressione che tende ad aumentare lievemente; sotto la spinta di gelide correnti nordorientali il tempo risulterà stabile e soleggiato.

Sud: Un vortice ciclonico raggiunge la Sicilia con maltempo e neve in collina. Ultime piogge in Sardegna e tempo più soleggiato altrove.