La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per le giornate del 14 e 15 agosto che prevede, per l’area di Palermo, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 2.In particolare, in aumento le temperature massime percepite che si prevede saranno fino a 36 gradi per il 14 agosto e fino a 38 gradi per il 15 agosto.

Su Catania il livello di allerta è cosi come comunicato dalla Protezione Civile Comunale.

3 b meteo per il lungo weekend di Ferragosto parla di tempo stabile su tutta l’Isola. Il rinforzo del promontorio subtropicale sul Mediterraneo garantirà condizioni di tempo stabile e diffusamente soleggiato su Campania, Calabria e Sicilia faranno eccezione solo locali addensamenti cumuliformi in sviluppo nelle aree interne a ridosso dei rilievi, ma con pochi effetti, limitati al più a brevi e isolati acquazzoni pomeridiani nella giornata di sabato sull’Appennino Campano. Solleone lungo tutti i tratti costieri.

Complici la subsidenza indotta dall’alta pressione e l’apporto di masse d’aria calda dal Nord Africa, le temperature andranno incontro ad un progressivo aumento: le massime si attesteranno fin verso i 38-40°C nella Piana di Catania e nell’intorno dei 34-36°C su Valle del Crati, Sibaritide, Casertano e Pianura campana; valori più contenuti lungo le coste mitigate dalle brezze, a fronte di elevati tassi di umidità relativa e, dunque, condizioni a tratti afose.