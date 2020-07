le previsioni in sicilia

Il promontorio subtropicale garantirà un contesto di generale permanenza anticiclonica e condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato sul sud Italia e soprattutto sulla Sicilia anche nel corso della domenica.

Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio, potranno formarsi isolati addensamenti cumuliformi nelle aree interne a ridosso dele zone montuose e qualche banco di nubi basse, dalla sera, lungo la costa tirrenica dell’isola, ma senza fenomeni significativi.

Temperature, quindi, in ulteriore aumento in Sicilia con venti deboli o moderati, prevalentemente occidentali.

Caldo estivo con picchi di 32-35°C in pianura, più afoso lungo i litorali.

Condizioni marine favorevoli alla balneazione su tutti i tratti costieri, grazie ai venti a regime di brezza e i mari quasi calmi o poco mossi.