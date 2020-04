Le previsioni in Sicilia

Splenderà il sole sulla Sicilia, domani giovedì 9 aprile. Dopo un fase all’insegna della variabilità, avremo una giornata giornata stabile e in gran parte soleggiata su tutta l’isola in un contesto dominato dall’espansione del campo anticiclonico sul Mediterraneo. Da segnalare ancora qualche addensamento nelle ore diurne sul settore orientale e sudorientale ma di breve durata.

Nel dettaglio, cieli prevalente sereni e soleggiati al mattino sull’arco tirrenico e sulle aree intere, con qualche lieve addensamento nella costa meridionale. Nel pomeriggio si schiariscono i cieli nel settore meridionale e gli addensamenti si trascineranno lungo la costa orientale ma in serata andranno incontro a diradamento.

Temperature massime in aumento di qualche grado in forza dell’alta pressione in arrivo sulle nostre coste. Punte di 20°C nel catanese, nel trapanese e nel palermitano nelle ore centrali. Venti a prevalente regime di brezza, salvo residui rinforzi settentrionali a largo dello Ionio. Ionio mosso a largo, poco mossi gli altri bacini.