Le previsioni in sicilia

Caldo africano e con temperature in ulteriore rialzo. Questa la tendenza confermata per tutto il weekend in Sicilia dove è scattata l’allerta per ondate di calore.

L’alta pressione è protagonista con sole e clima molto caldo stante le masse d’aria in arrivo dal nord Africa.

Temperature elevate, clima afoso sulle coste dove il mare risulterà quasi calmo per venti deboli variabili.