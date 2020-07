le previsioni in sicilia

L’ anticiclone subtropicale, in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo, determina una giornata stabile e ovunque soleggiata s in un contesto termico improntato al caldo intenso per il crescente afflusso di torride correnti nordafricane.

Temperature in sensibile rialzo con massime fino ai 36-37°C nelle aree interne pianeggianti; valori più contenuti lungo le coste (29-32°C) a fronte di condizioni a tratti afose. Venti deboli a prevalente regime di brezza. Mari quasi calmi o poco mossi.