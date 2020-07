le previsioni in sicilia

Domenica il campo di alte pressioni che abbraccia la Sicilia garantirà tempo stabile ed assolato ovunque.

Si tratterà, tuttavia, solo di una breve parentesi: nel corso della nuova settimana, una circolazione depressionaria tra le Isole britanniche e il Mare del Nord alimenterà il rinforzo del promontorio subtropicale e l’afflusso di correnti torride di origine nordafricana sul Mediterraneo, generando un’intesa ondata di calore sull’Italia centro-meridionale con temperature in costante aumento, con valori prossimi o superiori alla soglia dei 35-38°C nelle aree interne pianeggianti e caldo afoso lungo le coste.

La giornata domenicale, invece, grazie all’anticiclone che torna a rinforzarsi sull’Italia, sarà gradevole e prevalentemente soleggiata su Campania, Calabria e Sicilia, salvo banchi di nubi basse durante la notte e al primo mattino.

In particolare, sui litorali tirrenico e meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Anche sulla costa ionica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Temperature massime in leggera diminuzione, con estremi di 25°C e punte di 32°C.

Venti moderati, prevalentemente occidentali di Maestrale e Tramontana sull’isola.

Mari generalmente mossi fatta eccezione per il Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia saranno poco mossi.