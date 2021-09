Cielo irregolarmente nuvoloso ma a maggioranza soleggiato, temperature in calo in media di tre gradi rispetto al fine settimana ma bel tempo che regge, per lo più, anche se con sporadiche puntate di brevi piogge. Temporali nel pomeriggio di lunedì ma di breve durata

Sono le previsioni del tempo per le città siciliane da oggi, lunedì 6 settembre, per i prossimi giorni fino a mercoledì

LUNEDI 06 SETTEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso al Nordest e prevalentemente sereno sul resto delle regioni. Rare precipitazioni sulle Alpi lombarde. Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con nubi sparse su basso Lazio e rilievi abruzzesi e molisani, sarà più sereno altrove. Sud: La giornata trascorrerà con un graduale e via via più forte peggioramento del tempo con temporali violenti su Puglia, Basilicata, Calabria e poi Sicilia centro-orientale.

MARTEDI 07 SETTEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso salvo nubi sparse al Nordovest. Temperature massime tra 24 e 29 gradi. Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno in Toscana e poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime comprese tra 24 e 29 gradi. Sud: La giornata trascorrerà ancora con la possibilità di temporali anche molto forti sulla Calabria e soprattutto su gran parte della Sicilia, nubi irregolari sul resto delle regioni.

MERCOLEDI 08 SETTEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo più nuvoloso sui settori centro- occidentali e decisamente più sereno su quelli orientali. Non sono attese precipitazioni. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo con nubi irregolari soprattutto sugli Appennini e sul Sud Sardegna, sarà poco nuvoloso sul resto dei settori. Venti meridionali. Sud: La giornata trascorrerà con l’arrivo di qualche temporale sulle coste ioniche della Calabria e sulla Sicilia, per il resto il bel tempo sarà prevalente, ma con nubi irregolari.