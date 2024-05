Massime comprese tra 27 e 33 gradi

Sole e temperature estive grazie all’alta pressione. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per lunedì 20 maggio.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 4200 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature stabili

Caldo e temperature stabili in Sicilia. Massime comprese tra 27 e 33 gradi. Previsti 32 gradi ad Agrigento; 33 a Caltanissetta, 27 a Catania, 30 ad Enna, 27 a Messina, 28 a Palermo, 30 a Ragusa, 28 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Pressione debole, arriva un’intensa perturbazione. La giornata trascorrerà con un progressivo peggioramento del tempo con precipitazioni che dal Nordovest di estenderanno gradualmente al resto dei settori entro sera. Sono attesi temporali con locali grandinate e colpi di vento. Non si potranno escludere nubifragi sulla Lombardia. Clima mite, anche caldo in Trentino Alto Adige.

Centro e Sardegna. La pressione non è salda: la giornata vedrà subito condizioni di tempo spiccatamente instabile con precipitazioni intermittenti sui settori peninsulari. Con il passare delle ore si avvicinerà una nuova perturbazione, che porterà un diffuso peggioramento del tempo su Toscana, Umbria e Appennini in generale, anche con temporali intensi. Sulla Sardegna, dapprima soleggiato, poi forte maltempo.

Sud e Sicilia. Pressione che tende a calare lievemente. Dopo una mattinata che trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni, ecco che nel corso delle ore pomeridiane avremo un peggioramento delle condizioni meteo sui settori appenninici dove non si potranno escludere locali precipitazioni a carattere irregolare. Sempre bel tempo altrove.

Martedì 21 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord. Un’intensa perturbazione attraversa le nostre regioni scaricando ingenti quantità di pioggia pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse, anche abbondanti in Lombardia e Veneto. Nel corso del pomeriggio tenderà a migliorare un po’ a partire dalle zone meridionali. Venti forti di Libeccio, Mar Ligure molto mosso.

Centro e Sardegna. Una perturbazione temporalesca interessa le nostre regioni soprattutto al mattino quando sono attese precipitazioni a tratti molto forti e con locali grandinate su Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni, più sereno in Sardegna. I venti soffieranno di Scirocco sul Mare Adriatico e di Libeccio sul Tirreno. Calo termico dappertutto.

Sud e Sicilia. Nonostante la pressione sia in diminuzione per gran parte della giornata non sono attese precipitazioni importanti sulle nostre regioni. Sono previste alcune piogge, al mattino, soltanto sulla Campania costiera e localmente sull’alto cosentino. Altrove avremo un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Clima a tratti estivo. I venti soffieranno da direzioni variabili.