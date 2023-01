Per mercoledì 1 febbraio, tempo stabile

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa in Sicilia per la giornata di martedì 31 gennaio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in assorbimento dalla sera con schiarite. Stesso scenario sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge. Sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata. Nelle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia molto mosso; Canale da molto mosso a agitato.

Le temperature rimangono stabili

Freddo di stagione in Sicilia. Le massime saranno comprese tra i 7 ed i 15 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 15 a Catania, 7 ad Enna, 14 a Messina, 14 a Palermo, 10 a Ragusa, 15 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata ci sarà bel tempo, ma il cielo si presenterà spesso nuvoloso o localmente coperto sulla pianura. Temperature stabili.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso dappertutto. Temperature massime in lieve aumento.

Resto del Sud: Un impulso polare con venti di Tramontana genera condizioni di improvviso maltempo su Sicilia e Calabria e Puglia. Piovaschi in Sardegna.

Per mercoledì 1 febbraio, tempo stabile

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di mercoledì 1 febbraio.

Sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, maggiori schiarite durante il pomeriggio; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto in Liguria, poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature in aumento.

Centro: Venti più umidi addossano molte nubi sulle regioni tirreniche, ma senza precipitazioni. Sui settori adriatici cielo sereno.

Resto del Sud: La giornata potrà trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso salvo più nubi in Sardegna.

Giovedì 2 febbraio

Nord: Giovedì, condizioni stabili dell’atmosfera per cui la giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso salvo neve sui confini alpini.

Centro: Giovedì, la pressione è stabile sulle regione per cui la giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque.

Sud: Dominio dell’alta pressione con venti di Maestrale per cui molte nubi si addosseranno sui settori tirrenici e in Sicilia, sereno altrove.