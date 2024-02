Temperature comprese tra i 9 ed i 19 gradi

Bassa pressione, instabilità, piogge e temperature in discesa. Arriva il maltempo in Sicilia per la giornata di sabato 10 febbraio. Ed è prevista anche una intensificazione serale.

Su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sul litorale meridionale giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle zone interne Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Venti tesi meridionali.

Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature in flessione

Massime in diminuzione nell’isola. Temperature comprese tra i 9 ed i 19 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 18 a Catania, 9 ad Enna, 17 a Messina, 17 a Palermo, 15 a Ragusa, 19 a Siracusa e 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Il ciclone Pulcinella raggiunge le nostre regioni pilotando un’intensa perturbazione che in questa giornata porterà piogge diffuse su gran parte delle regioni. Le precipitazioni risulteranno particolarmente intense in Liguria e a ridosso dei settori alpini e prealpini. La neve scenderà sulle Alpi dapprima sopra i 1000 metri a ridosso dei confini, poi a quote via via più alte. Venti da sud.

Centro e Sardegna. Il ciclone Pulcinella pilota una perturbazione atlantica sospinta da venti forti di Scirocco pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di maltempo con precipitazioni possibili su tutte le regioni, ma più intense sui settori tirrenici. Nevicherà diffusamente sugli Appennini, ma sopra i 1500-1700 metri. Mari generalmente molto mossi. Temperature in lieve calo.

Sud e Sicilia. Una perturbazione atlantica pilotata dal ciclone Pulcinella raggiunge le nostre regioni per cui avremo un cielo in gran parte coperto e con piogge che al mattino interesseranno soltanto Campania e Sicilia occidentale, poi tutte le regioni, risultando più moderate o forti su Campania, Calabria e Sicilia. Nevicate a quote medio/alte. Venti forti di Scirocco, temperature in lieve diminuzione.

Domenica 11 febbraio

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli grigi o nebbiosi al mattino. Peggioramento al pomeriggio con deboli piogge, ma in rapido assorbimento serale con rasserenamenti; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da molto mosso a agitato; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. Il ciclone Pulcinella è in azione sulle nostre regioni, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo con precipitazioni possibili su tutte le regioni, anche moderate su Lombardia, Liguria e Nordest. Nevicherà copiosamente sulle Alpi sopra i 900 metri a ridosso dei confini e oltre i 1300-1400 metri altrove. Tempo più asciutto poi soleggiato all’estremo nordovest.

Centro e Sardegna. Il vortice ciclonico Pulcinella condiziona il tempo sulle nostre regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da precipitazioni diffuse e localmente intense o sotto forma di temporale su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna occidentale. Sarà più asciutto e nel pomeriggio anche soleggiato sui versanti adriatici e sulla Sardegna orientale. Venti forti, mari molto mossi.

Sud e Sicilia. Le regioni sono interessate dal ciclone Pulcinella che provoca un peggioramento del tempo, a tratti forte su alcuni settori. Le precipitazioni saranno possibili un po’ ovunque, ma risulteranno più intense e anche temporalesche anche su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia, modeste in Lucania, con schiarite soleggiate in Puglia. Più sole sui settori ionici. Venti forti, mari anche agitati.