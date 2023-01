Tendenza al peggioramento per il tempo di gennaio che sembra voler mostrare un po’ di inverno fino ad ora quasi mai arrivato nel sud Italia. Temperature in discesa verso medie più vicine a quelle stagionali ma ancora sole per uno o due giorni. Poi torna l’instabilità e, man mano, tornano anche le piogge prima al Nord e al centro e poi al Sud. Piogge che, in alcune aree, potranno essere anche intense ma non di lunga durata.

Sono le previsioni del sito iLMeteo.it che comunica le proprie valutazioni sulla base dei modelli previsionali applicati al tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Ecco cosa accadrà, area per area e giorno per giorno

SABATO 07 GENNAIO

Nord: Il sole splenderà sulle Alpi, in pianura ci saranno nebbie o cielo coperto mentre la pioggia interesserà la Liguria centro-orientale.

Centro: Piogge deboli sulla Toscana, la nebbia interesserà la provincia di Viterbo e di Roma, il cielo coperto l’Umbria, il resto delle regioni.

Sud: Giornata molto più nuvolosa al mattino quando nubi basse copriranno il cielo soprattutto lungo le coste e l’immediato entroterra.

DOMENICA 08 GENNAIO

Nord: Piogge via via più diffuse e moderate da ovest verso est e nevicate sulle Alpi sopra i 900-1200 metri circa. Venti di Libeccio.

Centro: Tempo che peggiora sulla Toscana con piogge via via più diffuse, entro sera anche in Umbria e sul Lazio. Nubi irregolari altrove.

Sud: Tempo via via più instabile sulle coste tirreniche peninsulari dove giungeranno delle piogge sparse. Sul resto delle regioni sole.

LUNEDI’ 09 GENNAIO

Nord: Ultime piogge al Nordest e spruzzate di neve sui confini alpini, sarà soleggiato sul resto delle regioni. Venti di Libeccio.

Centro: Un’intensa perturbazione colpisce tutte le regioni tirreniche e l’Umbria con precipitazioni diffuse, anche molto forti sul Lazio.

Sud: Piogge diffuse su gran parte delle regioni, anche molto forti in Campania e sull’alta Calabria. Venti forti di Libeccio, mari molto mossi.