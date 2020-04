Le previsioni in Sicilia

Le giornate soleggiate e calde cui andiamo incontro rendono più amara la permanenza in casa in tempo di emergenza da Covid-19.

Siamo in una fase di alta pressione anticiclonica che garantisce condizioni meteo stabili e improntante al bel tempo. Domani infatti ci attende un venerdì soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi in alcuni tratti della giornata. Queste condizioni favorevoli perdureranno almeno fino alla domenica di Pasqua e produrranno un incremento delle temperature, decisamente più primaverili.

Nel dettaglio, al mattino cieli completamente sereni ovunque. Al pomeriggio locali addensamenti, non degni di nota, su aree interne e settore orientale. Situazione identica in serata, con cieli prevalentemente sereni e scarsissima nuvolosità.

Temperature minime e massime in ulteriore aumento ovunque in forza dell’alta pressione in arrivo sulla nostra regione. Punte di 21°C nel catanese, nel trapanese, nel siracusano e nel palermitano nelle ore centrali. Tra i 17°C e i 18°C altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari tutti poco mossi o quasi calmi