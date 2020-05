Le previsioni in Sicilia

Il campo anticiclonico nord africano allenta la presa per via di una circolazione di aria più fresca in quota in arrivo dalla Sardegna. Domani giornata all’insegna del nuvole che si alterneranno a schiarite.

Tendenza dunque ad un moderato aumento della instabilità pomeridiana sui rilievi con qualche acquazzone o temporale. In serata peggiora dalla Sicilia occidentale.

Temperature in lenta diminuzione, venti da OSO, tendenti a rinforzare sulla Sicilia. mari da poco mossi a mossi specie lo Ionio al largo e in canale di Sicilia