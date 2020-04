Le previsioni in Sicilia

Dopo una Pasqua decisamente stabile e soleggiata, in Sicilia arriva un accenno di maltempo. Domani martedì 14 aprile, una rapida perturbazione, seguita dall’afflusso di correnti umide provenienti dal Nord Europa, raggiungerà l’Italia fino alle regioni meridionali determinando un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Sarà dunque una giornata incerta e variabile con annuvolamenti e deboli piogge alternate a schiarite, senza tuttavia fenomeni degni di nota. Prevarranno situazioni di nuvolosità nelle prime ore del giorno, con qualche pioggia locale.

Nel dettaglio, cieli prevalentemente nuvolosi al mattino su settore tirrenico e aree interne, dove si registreranno piogge non degne di nota, in particolare nell’ennese e nel nisseno. Ampie schiarite nel pomeriggio, con nuvole in attenuazione e soleggiamenti in tutta l’isola. Cieli prevalentemente sereni anche in serata.

Contrariamente alle condizioni di variabilità dei cieli, le temperature saranno in ulteriore rialzo con picchi quasi estivi. Punte di 24°C nel palermitano, nel trapanese e nel nisseno, sui 20°C altrove nelle ore centrali. Venti ancora meridionali al mattino, tendenti a ruotare e a rinforzarsi dai quadranti settentrionali e nordorientali. Mari da poco mossi a mossi.