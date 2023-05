Per martedì 16 maggio, ancora pioggia e maltempo

Maltempo e allerta rossa in Sicilia per la giornata di lunedì 15 maggio. Nello specifico nel Trapanese e in alcune zone del Palermitano e dell’Agrigentino. Arancione nelle province del Messinese, Enna e Caltanissetta. Gialla nella zona del Catanese, Ragusano e Siracusano. Lo si legge nell’avviso 23134 della Protezione Civile regionale.

Il ciclone mediterraneo in arrivo

Un ciclone mediterraneo si sta per formare poco al largo della Tunisia e lunedì si approfondirà sulla Sicilia, con valori barici fino a 990hPa. Intorno al suo centro si intensificheranno venti tempestosi, con raffiche che potranno raggiungere e superare i 100km/h, e ruoterà una perturbazione foriera di intense piogge sin dalle prime ore della nuova settimana.

Condizioni meteo avverse

Dalle prime ore si prevedono: a) precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori occidentali, con cumulate anche rilevanti, rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e possibili grandinate; b) venti forti o di burrasca con raffiche di burrasca forte dai quadranti occidentali in successiva rotazione dai quadranti meridionali. mareggiate lungo le coste esposte.

Le previsioni

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da molto mosso a agitato; Mare di Sicilia molto mosso.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo e un clima anche caldo. Da segnalare dei temporali pomeridiani sulle Dolomiti. Clima caldo.

Centro: dopo una mattinata soleggiata nel corso del pomeriggio comincerà a piovere sempre più diffusamente, anche fortemente in nottata.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo con piogge diffuse e anche temporali anche molto forti.

Temperature in lieve discesa

Scendono, anche se di poco, le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 17 ed i 24.

Previsti 24 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 24 a Catania, 19 ad Enna, 24 a Messina, 16 a Palermo, 24 a Ragusa, 24 a Siracusa, 17 a Trapani.

Per martedì 16 maggio, ancora pioggia e maltempo

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale meridionale cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali.

Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Nord: Una perturbazione colpisce maggiormente il Nordest con piogge diffuse, sarà più soleggiato invece il Nordovest. Temperature stabili.

Centro: Ciclone in azione sulle regioni peninsulari e all’insegna di piogge diffuse e temporali anche forti. Venti furiosi a più di 80 km/h.

Sud: Rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria tirrenica e Salento, più sole sulla Sicilia. Venti forti di Libeccio.

Mercoledì 17 maggio

Nord: mercoledì, al Nord passa un vortice ciclonico per cui il tempo sarà in gran parte piovoso, soprattutto al Nordest, con fenomeni intensi.

Centro: mercoledì, pressione in calo. Tempo fortemente instabile su molte regioni peninsulari con rovesci e temporali, a tratti anche forti.

Sud: Tempo in miglioramento, ma ci saranno ancora alcuni temporali in Puglia e sulla Calabria interna, sarà più soleggiato altrove.