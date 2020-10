le previsioni nell'isola

Ancora una giornata nel segno dell’instabilità quella prevista per domani in Sicilia. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Temperature in generale stabili, con estremi di 17°C e punte di 22°C. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2500 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 28 ottobre.

Il livello di allerta è di colore giallo (“ATTENZIONE”).

In particolare, “si prevede il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Al Nord giornata in prevalenza soleggiata, salvo nebbie e foschie nottetempo e al primo mattino lungo il corso del Po. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 17. Al Centro cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Tra la notte e il primo mattino banchi di nebbia nelle vallate interne. Temperature in diminuzione, massime tra 14 e 19. Al Sud ancora piogge e rovesci su Puglia, Calabria e nord della Sicilia in assorbimento dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in calo, massime tra 15 e 20.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì – Al Nord alta pressione e tempo stabile con sole prevalente di giorno, foschie e locali banchi di nebbia la notte e al primo mattino in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 18. Al Centro banchi nuvolosi sulla Toscana con locali sporadiche pioviggini, soleggiato altrove con foschie nottetempo nelle valli. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 20. Al Sud variabilità e qualche sporadico fenomeno sul basso Tirreno, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 21.

Venerdì – Al Nord tempo ancora stabile ma con sole offuscato da velature e locali nubi basse o nebbie in sollevamento al primo mattino sulle pianure. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 18. Al Centro soleggiato o velato sui litorali, foschie e locali banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino nelle valli interne. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 20. Al Sud sole prevalente seppur con qualche stratificazione in transito e locali annuvolamenti sul basso Tirreno. Temperature stabili, massime tra 17 e 22.