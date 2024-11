Allerta meteo rossa sulla Sicilia orientale, arancione nel resto dell’Isola. Il bollettino emanato ieri pomeriggio dalla Protezione civile regionale prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche per tutto il martedì e dunque è stata proclamata la fase di allarme sulla parte nord orientale dell’Isola e in particolare sul versante jonico. Nella parte settentrionale del Messinese ci sarà allerta gialla, arancione nel resto della Sicilia, palermitano compreso.

La situazione

Una blanda circolazione depressionaria ancora attiva sulle Isole maggiori alimenterà la persistenza di condizioni di marcata instabilità in Sicilia, favorendo la genesi di piogge e rovesci temporaleschi talvolta di forte intensità sui settori ionici compresi tra i Peloritani, l’Etna e il Catanese.

L’allerta rossa

Per le prossime 24 ore si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, assumendo localmente anche carattere di persistenza sui settori orientali; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Con l’allerta rossa e fase di allarme sono possibili frane e alluvioni estese, localmente anche molto gravi. Per questo molte scuole sono stare chiuse, anche l’università di Catania.

Mercoledì 13 novembre

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2750 metri. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

