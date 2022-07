Per lunedì 25 luglio, prosegue il grande caldo

L’alta pressione continuerà a interessare la Sicilia anche per domenica 24 luglio portando tempo ampiamente soleggiato con annuvolamenti diurni in sviluppo. Tra notte e mattino non si esclude qualche annuvolamento sulle coste tirreniche. Caldo ancora intenso con massime fino a 36-38°C. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Bollino arancione a Palermo, Catania e Messina

Come si evince dall’avviso della protezione civile regionale 151, Palermo, Catania e Messina saranno interessate da ondate di calore da bollino arancione. Nel capoluogo siciliano è indicata una temperatura massima di 36 gradi percepiti. Nel capoluogo etneo e nella città dello Stretto, i gradi percepiti saranno 38.

Temperature oltre i 35 gradi

Continua il caldo nell’isola. Massime previste tra i 32 ed i 36 gradi. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 35 a Catania 32 ad Enna, 33 a Messina 32 a Palermo, 33 a Ragusa, 35 a Siracusa, 32 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: domenica sotto il segno dell’anticiclone africano Apocalisse4800. Giornata con più nubi in Liguria e sui rilievi lombardi. Caldo intenso.

Centro: domenica con caldo intenso. Oltre al sole che sarà prevalente dappertutto, le temperature massime avranno picchi di 35-36°C su molte zone.

Resto del Sud: bel tempo con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Gran caldo in Puglia con quasi 38°C.

Per lunedì 25 luglio, prosegue il grande caldo

Per lunedì 25 luglio, l’alta pressione continuerà a interessare il Sud, garantendo tanto sole. Qualche variabilità o nubi basse tra notte e mattino sulle coste tirreniche. Caldo ancora intenso con massime fino a 36-38°C. Venti moderati settentrionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Giornata decisamente soleggiata salvo più nubi in Liguria e temporali sulle Alpi più settentrionali (sul Triveneto in nottata).

Centro: Lunedì 25 sarà un’altra giornata all’insegna del bel tempo e del caldo intenso, le temperature massime toccheranno punte di 36 e 37 gradi.

Resto del Sud: Giornata con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà ancora una volta sereno o poco nuvoloso. Temperature stabili.