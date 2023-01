Per sabato 14 gennaio, giornata assolata ma di sera tornano le nuvole

La pressione aumenta ulteriormente determinando in Sicilia per la giornata di venerdì 13 gennaio un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata.

Nello specifico su litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature in lieve calo

Scendono leggermente le temperature massime in Sicilia. Previsti dai 10 ai 16 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 16 a Catania, 10 ad Enna, 15 a Messina, 16 a Palermo, 12 a Ragusa, 15 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata vedrà delle nebbie sulla Pianura Padana e nubi irregolari al Nordest. Attese nevicate sui confini alto atesini e valdostani.

Centro: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo irregolarmente nuvoloso anche con occasionali piovaschi in Versilia. Temperature stabili.

Resto del Sud: Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso o a tratti anche coperto, soprattutto in Campania nel corso delle ore pomeridiane.

Per sabato 14 gennaio, giornata assolata ma di sera tornano le nuvole

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso; Canale molto mosso.

Nord: La giornata trascorrerà on un cielo spesso coperto o nebbioso sulle zone pianeggianti e irregolarmente nuvoloso sul resto dei settori.

Centro: A parte un cielo più coperto sulla Toscana e in Umbria, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento.

Resto del Sud: Venti deboli settentrionali. Più nubi in Calabria, anche con precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Domenica 15 gennaio

Nord: Previsto in peggioramento dapprima con piovaschi, poi con rovesci in Liguria e al Nordest. Neve sulle Alpi sopra i 900m.

Centro: Il tempo tenderà a peggiorare sull’alta Toscana con qualche rovescio. Cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Sud: Cielo irregolarmente nuvoloso su Campania e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. Le temperature non subiranno variazioni.