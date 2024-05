Massime previste tra i 16 ed i 27 gradi

Alta pressione con sole e qualche nuvola mentre le temperature saranno sostanzialmente stazionarie con valori massimi compresi tra i 16 ed i 27 gradi. Queste le previsioni meteo in Sicilia per sabato 4 maggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Temperature tutto sommato stazionarie con temperature massime previste tra i 16 ed i 27 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 24 a Catania, 16 ad Enna, 21 a Messina, 20 a Palermo, 23 a Ragusa, 27 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Giornata con il deciso aumento della pressione pertanto il bel tempo sarà prevalente, infatti il cielo si presenterà poco nuvoloso e soltanto su Alpi e Appennini si potranno verificare degli annuvolamenti più intensi, anche con locali e brevi precipitazioni a carattere irregolare. Clima mite ovunque. I venti soffieranno debolmente mentre i mari saranno poco mossi.

Centro e Sardegna. La pressione aumenta sulle nostre regioni pertanto il tempo in questa giornata sarà asciutto, ma il cielo si presenterà molto più nuvoloso al mattino, segnatamente sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio invece le nubi si diraderanno favorendo ampie schiarite soleggiate, meno generose sugli Appennini. Clima mite e venti che soffieranno debolmente da direzioni variabili.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni avanza un campo di alta pressione per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà molto più nuvoloso sui settori appennini, soprattutto nel pomeriggio. Sole pieno in Puglia e sulla Sicilia. Clima gradevole e venti che soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. Mari generalmente mossi.

Domenica 5 maggio

Prosegue il campo d’alta pressione che garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da mosso a poco mosso; Canale poco mosso.

Nord. Con la presenza dell’alta pressione la giornata trascorrerà con un tempo asciutto e spesso soleggiato. Il cielo si presenterà più sereno al Nordest e più nuvoloso o a tratti coperto al Nordovest. Saranno possibili occasionali precipitazioni, perlopiù deboli e intermittenti, sui settori alpini. Clima gradevole, tipicamente primaverile. Venti deboli e mari quasi calmi.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono interessate da un campo di alta pressione pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o con più nubi soltanto sulla Toscana settentrionale. Il clima sarà gradevolmente primaverile, i venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali e i mari risulteranno quasi calmi.

Sud e Sicilia. Regime anticiclonico sulle regioni e così questa giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento, infatti il cielo si mostrerà sereno, con rara nuvolosità. Soltanto sui rilievi della Calabria gli annuvolamenti potranno essere più intensi e compatti, ma decisamente innocui. Clima tipicamente primaverile, mite. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili. Mari poco mossi.