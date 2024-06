Instabilità al mattino, poi migliora

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina con possibili piogge, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un graduale rasserenamento. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 13 giugno.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; su litorale ionico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Temperature

Massime in lieve diminuzione ma rimane il caldo nell’isola. Temperature previste tra i 25 ed i 33 gradi.

Previsti 33 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 32 a Catania, 27 ad Enna, 30 a Messina, 27 a Palermo, 33 a Ragusa, 33 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Sulle nostre regioni l’atmosfera non è ancora stabile e infatti in questa giornata il tempo risulterà a tratti piovoso o temporalesco soprattutto sulle regioni del Nordest, occasionalmente anche sulla Lombardia orientale. Le precipitazioni si alterneranno ad ampie schiarite e dureranno poco tempo, ma potrebbero risultare molto forti. Clima mite, venti da nord.

Centro e Sardegna. Aria più fresca in quota raggiunge le nostre regioni e così la giornata trascorrerà con una mattinata con cielo a tratti molto nuvoloso, ma asciutto. Nel pomeriggio invece potranno scoppiare dei temporali a macchia di leopardo su Umbria, Marche e Abruzzo, anche con locali grandinate e colpi di vento. Sul resto delle regioni il tempo sarà più stabile e soleggiato.

Sud e Sicilia. Regime anticiclonico sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo più nubi, anche con occasionali piogge, su Sicilia e Calabria interna. I venti soffieranno debolmente, a prevalente direzione settentrionale. I mari risulteranno mossi, localmente molto mossi.

Venerdì 14 giugno

L’alta pressione torna forte ed abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. La pressione è in aumento sulle nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si presenterà spesso nuvoloso o a tratti molto nuvoloso. Sui settori alpini, nel pomeriggio, e soprattutto su quelli occidentali, potranno scoppiare alcuni temporali a macchia di leopardo. Venti settentrionali, deboli. Clima mite.

Centro e Sardegna. Rimonta un campo di alta pressione via via più caldo. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo su tutte le regioni, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali (Maestrale), i mari risulteranno mossi o poco mossi. Clima caldo, ma gradevole.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni l’anticiclone inizia a rinforzarsi pertanto la giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, il sole infatti non troverà particolari ostacoli per poter splendere indisturbato in un cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Venti deboli settentrionali, mari generalmente mossi, o molto mosso il Mar Adriatico.