le previsioni del tempo

Sarà un week end all’insegna della stabilità atmosferica per quanto riguarda le previsioni del tempo in Sicilia.

Domenica il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in buona parte dell’Isola.

Secondo i meteorologi di 3bmeteo.com, al mattino potrebbero verificarsi locali addensamenti sullo Ionio. Temperature minime in calo. Nel pomeriggio nuvole in moderato aumento.

In serata nubi in aumento per l’avvicinarsi di una perturbazione dal Centro-Nord Italia sino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi sui settori ionici dove potrebbe manifestarsi qualche isolata precipitazione.

Temperature massime stabili o in lieve calo. Venti di Scirocco in graduale intensificazione.

Mari da poco mossi a mossi.

La giornata si presenta nel complesso buona con ampie zone di sereno che si alterneranno al passaggio di nubi.