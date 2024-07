Massime comprese tra i 25 ed i 33 gradi

Pioggerelle al mattino e temperature in discesa con l’alta pressione che si riaffaccia nella seconda parte della giornata. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 3 luglio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia molto mosso; Canale da agitato a molto mosso.

Temperature in discesa

Scendono le temperature con valori caldi ma gradevoli. Massime previste tra i 25 ed i 33 gradi.

Previsti 31 gradi ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 32 a Catania, 25 ad Enna, 29 a Messina, 27 a Palermo, 30 a Ragusa, 33 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Condizioni di tempo molto instabile interesseranno fin dalle prime luci del giorno le regioni settentrionali; i fenomeni più intensi potranno registrarsi sui settori orientali, mentre su quelli occidentali il tempo tenderà lentamente a migliorare nel corso della mattinata. Al pomeriggio i fenomeni piovosi continueranno a concentrarsi sul Nordest e sui settori alpini. Migliora ovunque in serata.

Centro e Sardegna. Pressione che tende a calare sotto i colpi di un impulso temporalesco. Al mattino, alternanza tra nubi e schiarite su tutte le regioni; dopo metà giornata l’instabilità temporalesca raggiungerà dapprima la Toscana, per poi estendersi al resto delle regioni con il passare delle ore; soltanto lungo i settori costieri tirrenici avremo qualche temporanea schiarita. Sulla Sardegna, forte Maestrale.

Sud e Sicilia. Pressione in calo. Dopo una mattinata soleggiata e asciutta, ecco che con il passare delle ore e soprattutto nel pomeriggio arrivano piogge e temporali su gran parte delle regioni peninsulari. Per un miglioramento delle condizioni meteo bisognerà attendere le ore serali. Sulla Sicilia avremo sempre condizioni di ampia stabilità atmosferica, con tanto sole.

Giovedì 4 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. Avanza una figura anticiclonica verso le regioni settentrionali. La giornata vedrà condizioni di tempo un po’ piovoso sui settori alpini e prealpini orientali, con acquazzoni pomeridiani anche intensi sulle Dolomiti. Altrove il tempo si manterrà decisamente più stabile, con ampie schiarite per gran parte del giorno. Venti che si disporranno dai quadranti meridionali.

Centro e Sardegna. Pressione di nuovo in aumento in questa giornata. Fatta eccezione per qualche pioggia o locale temporale al pomeriggio sulle zone interne e lungo la dorsale appenninica, la giornata trascorrerà all’insegna di un tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte dei settori. Sulla Sardegna, tanto sole dal mattino e fino a sera; qui soffierà forte il Maestrale. Mari mossi.

Sud e Sicilia. Residua instabilità sulle regioni meridionali, eredità di un impulso temporalesco in transito verso levante. La giornata si aprirà con veloci piogge sulla Calabria e sul Nord della Sicilia, poi dopo metà giornata l’instabilità temporalesca sarà più marcata lungo i settori montuosi della Campania. Tenderà a migliorare ovunque dalla sera; venti sostenuti dai quadranti settentrionali.