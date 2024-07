Massime tra i 26 ed i 38 gradi

Caldo in lieve discesa ma con punte vicine ai 40 gradi, nubi al mattino e possibili piogge con il sole che si rifà sotto nelle ore centrali e pomeridiane. Queste le previsioni meteo in Sicilia per martedì 2 luglio.

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature in lieve flessione

Scendono le temperature nell’isola anche se ci saranno picchi vicini ai 40 gradi. Massime comprese tra i 26 ed i 38 gradi. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 36 a Catania, 27 ad Enna, 31 a Messina, 28 a Palermo, 33 a Ragusa, 38 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Mattinata in prevalenza stabile e asciutta, fatta eccezione per qualche veloce rovescio sulle Alpi. Nel corso del pomeriggio e poi in serata aumenterà l’instabilità temporalesca a partire dall’arco alpino, in estensione alle Prealpi e poi, tra la tarda serata e la notte successiva, anche alle zone di pianura. Venti sostenuti dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi.

Centro e Sardegna. Pressione che si mantiene debole. Fin dal mattino piogge e temporali interesseranno i settori adriatici, mentre sul versante tirrenico il sole sarà maggiormente presente. Dopo metà giornata il maltempo si concentrerà su Abruzzo, Molise, rilievi del Lazio, mentre sul resto delle regioni avremo un più ampio soleggiamento. Bel tempo sulla Sardegna. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali.

Sud e Sicilia. Pressione sempre debole. Temporali e schiarite interesseranno Puglia, Basilicata e Puglia al mattino, nonchè i settori montuosi della Campania. Nel corso delle ore pomeridiane l’instabilità temporalesca tenderà a concentrarsi su Basilicata, Puglia e settori montuosi campani, con rischio fenomeni intensi. Sempre soleggiato e asciutto sulla Sicilia. Venti forti settentrionali.

Mercoledì 3 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 4350 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia molto mosso; Canale da agitato a molto mosso.

Nord. Condizioni di tempo molto instabile interesseranno fin dalle prime luci del giorno le regioni settentrionali; i fenomeni più intensi potranno registrarsi sui settori orientali, mentre su quelli occidentali il tempo tenderà lentamente a migliorare nel corso della mattinata. Al pomeriggio i fenomeni piovosi continueranno a concentrarsi sul Nordest e sui settori alpini. Migliora ovunque in serata.

Centro e Sardegna. Pressione che tende a calare sotto i colpi di un impulso temporalesco. Al mattino, alternanza tra nubi e schiarite su tutte le regioni; dopo metà giornata l’instabilità temporalesca raggiungerà dapprima la Toscana, per poi estendersi al resto delle regioni con il passare delle ore; soltanto lungo i settori costieri tirrenici avremo qualche temporanea schiarita. Sulla Sardegna, forte Maestrale.

Sud e Sicilia. Pressione in calo. Dopo una mattinata soleggiata e asciutta, ecco che con il passare delle ore e soprattutto nel pomeriggio arrivano piogge e temporali su gran parte delle regioni peninsulari. Per un miglioramento delle condizioni meteo bisognerà attendere le ore serali. Sulla Sicilia avremo sempre condizioni di ampia stabilità atmosferica, con tanto sole.