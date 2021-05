Le previsioni nell'Isola

Continua a fare i capricci la primavera. Se da un lato le temperature sono nella media di quelle stagionali ed in sensibile aumento, dall’altro si registra una nuvolosità che persiste un po’ ovunque. Domani in Sicilia avremo temperature. Proporrà questo domani, martedì 4 maggio, il meteo in Sicilia.

Ci saranno anche dei venti tra deboli e moderati in tutte le province dell’Isola. Temperature minime oscilleranno tra i 12 gradi di Palermo, Caltanissetta e Ragusa ed i 15 di i 16 di Trapani. Massime, invece, tra i 16 di Caltanissetta ed Enna ed i 23 gradi di Catania.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso in pianura, con una maggior nuvolosità sui settori alpini.

Al centro, invece, peggioramento del tempo dalla Sardegna verso il Lazio e con precipitazioni in genere di debole intensità e talvolta alternate a schiarite. Sul resto delle regioni tempo più soleggiato.

Nel resto sud la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento su tutte le regioni peninsulari dove il cielo sarà sereno.

Per mercoledì 5 maggio

Al nord la giornata sarà contraddistinta da un passaggio temporalesco sui settori alpini, prealpini e localmente sulle medio/alte pianure. Sarà più soleggiato sul resto dei settori.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte i settori salvo più nubi sul Lazio.

Al sud, invece, cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. Le precipitazioni interesseranno soprattutto la Sicilia e poi le coste campane, calabresi tirreniche e della Puglia centrale.