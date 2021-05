LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Nuvole e temperature stabili. La giornata di domani, sabato 29 maggio 2021 si presenterà quindi con condizioni di tempo instabile in Sicilia. Non sono attese piogge tuttavia, precipitazioni – di scarsa intensità – potrebbero presentarsi un po’ ovunque.

Insomma, un clima variabile per domani con venti di debole intensità. Le temperature minime tra i 12 gradi di Palermo ed i 17 di Siracusa. Le massime sfioreranno i 30 gradi ad Agrigento ed a Ragusa ma i valori nelle altre città dell’isola non saranno troppo distanti.

Nel resto d’Italia

Al nord, dapprima un cielo con nubi sparse, poi temporali pomeridiani che interesseranno principalmente i rilievi e le alte pianure del Triveneto, saranno scarsi sul resto delle Alpi.

Nelle regioni del centro la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso anche in Sardegna, ma non sono attese precipitazioni. Clima caldo.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutti i settori appenninici, ma non sono attese precipitazioni. Più soleggiato altrove.

Per domenica 30 maggio

Al nord la giornata sarà caratterizzata da una mattinata un po’ incerta al Nordovest e sulla Liguria, poi il sole sarà prevalente su tutte le regioni, specie dal pomeriggio.

Al centro la giornata trascorrerà con isolati piovaschi sui monti del Molise e su quelli del frusinate, per il resto il bel tempo sarà prevalente e il cielo sereno o poco nuvoloso.

Nelle regioni meridionali, la giornata trascorrerà con iniziali condizioni di tempo asciutto, ma con cielo coperto ovunque, successivamente il sole avrà maggiori possibilità di splendere. Temperature in calo.