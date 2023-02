Passata l’ondata di maltempo che ha colpito tutta l’Italia e causato due giorni di allerta meteo rossa, danni e disagi in Sicilia, l’inverno torna a presentare il suo volto più normale. Temperature in risalita per stabilizzarsi sulle medie stagionali siciliane e nuvolosità residua tendente ad addensarsi in serata ma ad allontanarsi nel resto della giornata. Martedì arriva un fastidioso vento di maestrale ma nulla di rilevante se paragonato ai venti dei giorni scorsi. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Eccole distribuire area per area e giorno per giorno fino a martedì

DOMENICA 12 FEBBRAIO

Nord: Anche questa giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima mite di giorno.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più nuvoloso solo sulle Adriatiche. Clima più mite di giorno, sempre freddo di notte.

Sud: La giornata trascorrerà con molte nubi, verso sera il tempo tenderà a peggiorare con nuvolosità via via più diffusa e compatta.

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO

Nord: Un campo di alta pressione protegge le nostre regioni per cui anche questa giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo.

Centro: A parte un po’ di nubi sulle regioni adriatiche, per il resto il cielo sarà più sereno. Clima anche mite di giorno, freddo di notte.

Sud: Un po’ di instabilità sulla Calabria ionica e la Sicilia settentrionale, per il resto avremo un tempo più stabile, ma con molte nubi.

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo. Il cielo sarà più nuvoloso su coste adriatiche e Prealpi. Attese nebbie in pianura.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque. Soffieranno venti di Maestrale, a tratti anche moderati.

Sud: A parte un cielo più nuvoloso sui settori ionici e in Puglia, per il resto sarà sereno. Soffieranno venti moderati di Maestrale.