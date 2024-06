Massime tra i 27 ed i 33 gradi

Piogge ovunque con allerta gialla in due province, ad Agrigento ed a Trapani, con temperature stazionarie e valori tra i 27 ed i 33 gradi. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per martedì 25 giugno.

La circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla a Trapani e ad Agrigento per le piogge

La protezione civile regionale nell’avviso 24176 indica allerta gialla ad Agrigento ed a Trapani per le piogge. Le precipitazioni sono indicate “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

Temperature

Massime in lieve discesa, massime comprese tra i 27 ed i 33 gradi. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 31 a Catania, 29 ad Enna, 29 a Messina, 29 a Palermo, 31 a Ragusa, 32 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un centro di bassa pressione continua a far sentire i suoi effetti su gran parte delle regioni. Fin dalle prime ore del giorno, temporali e piogge bagneranno tutte le regioni, con fenomeni localmente intensi sui settori orientali. Attenzione a possibili grandinate e colpi di vento. Tempo instabile anche nel pomeriggio con precipitazioni sparse possibili su gran parte delle regioni.

Centro e Sardegna. Il transito di una goccia fredda determina condizioni di tempo decisamente instabile su gran parte dei settori in questa giornata: al mattino, cielo irregolarmente nuvoloso con occasionali piovaschi irregolari. Nel pomeriggio l’atmosfera sarà più instabile con rovesci e temporali più probabili. Possibili grandinate e colpi di vento. Sulla Sardegna invece, più sole.

Sud e Sicilia. Pressione non così salda: al mattino, piogge deboli sulla Sicilia e sui rilievi della Calabria e in Lucania, altrove invece più soleggiato e asciutto. Dopo metà giornata, più sole quasi ovunque ma non su Cilento, Pollino e cosentino dove ci saranno veloci piogge seguite da schiarite. Miglior ovunque entro la sera successiva; ventilazione dai quadranti settentrionali e meridionali.

Mercoledì 26 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con formazioni nebbiose al pomeriggio; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Una goccia fredda abbandona lentamente le nostre regioni. La giornata sarà subito compromessa da piogge sul Triveneto e sulle Alpi occidentali, poi temporali scoppieranno sui settori alpini, prealpini e vicine pianure, sarà più soleggiato sulle zone pianeggianti anche se in un contesto non ancora stabile. Venti deboli settentrionali, mari mossi, clima mite.

Centro e Sardegna. La pressione, lentamente, inizia ad aumentare pertanto in questa giornata dopo una mattinata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali irregolari, ma localmente molto forti, su Marche e Abruzzo, più rari in Molise. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato e anche più caldo. Venti deboli da nord.

Sud e Sicilia. La pressione è in aumento, ma il tempo risulterà localmente instabile. In questa giornata sarà il sole a prevalere su tutte le regioni, ma è da segnalare la possibilità di qualche temporale pomeridiano sulla Puglia centro-settentrionale e qualche veloce pioggia in provincia di Potenza. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari risulteranno poco mossi.