Massime tra i 25 ed i 35 gradi

Nuvole in aumento ed instabilità con possibili piogge e temperature in discesa. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per lunedì 24 giugno.

L’alta pressione si indebolisce, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Scendono leggermente quasi ovunque le temperature in Sicilia anche se sono previsti picchi di 35 gradi.

Previsti 32 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 34 a Catania, 29 ad Enna, 31 a Messina, 28 a Palermo, 32 a Ragusa, 35 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un vortice in quota mantiene condizioni molto instabili sulle nostre regioni, infatti in questa giornata il tempo sarà spesso piovoso con precipitazioni anche sotto forma di temporale con grandine. Tempo più asciutto, ma con molte nubi soltanto sul Friuli Venezia Giulia e lungo le coste adriatiche e immediato entroterra. Clima in gran parte mite, venti deboli.

Centro e Sardegna. L’atmosfera è instabile per la presenza di una goccia fredda in quota. La giornata trascorrerà con una mattinata in gran parte stabile, anche se con tante nuvole. Nel pomeriggio invece arriveranno le precipitazioni, spesso sotto forma di temporale con grandine su Toscana, Umbria, alto Lazio, Marche interne e aquilano. Venti deboli, clima più caldo. Mari poco mossi.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono sempre protette da un campo di alta pressione, pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari risulteranno mossi, più calmo soltanto il Tirreno. Clima estivo, ma non con caldo eccessivo.

Martedì 25 giugno

La circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi.

Venti moderati orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Un centro di bassa pressione continua a far sentire i suoi effetti su gran parte delle regioni. Fin dalle prime ore del giorno, temporali e piogge bagneranno tutte le regioni, con fenomeni localmente intensi sui settori orientali. Attenzione a possibili grandinate e colpi di vento. Ventilazione dai quadranti meridionali e settentrionali, mari poco generalmente poco mossi.

Centro e Sardegna. Il transito di una goccia fredda determina condizioni di tempo decisamente instabile su gran parte dei settori in questa giornata: al mattino, subito maltempo su Marche e Toscana, poi con il passare delle ore l’instabilità interesserà anche i restanti settori adriatici e, localmente, le aree interne del Lazio. Possibili grandinate e colpi di vento. Sulla Sardegna invece, più sole.

Sud e Sicilia. Pressione non così salda: al mattino, piogge deboli sulla Sicilia e sui rilievi della Calabria, altrove invece più soleggiato e asciutto. Dopo metà giornata, più sole quasi ovunque ma non sulle zone interne della Puglia e sui rilievi calabresi, dove avremo ancora delle veloci piogge. Migliora ovunque entro la sera successiva; ventilazione dai quadranti settentrionali e meridionali.