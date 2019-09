le previsioni del tempo

I temporali che si sono verificati in Sicilia, soprattutto nelle zone dell’Ennese e del Ragusano dovrebbero avere le ore contate.

Le piogge domani si potrebbero spostare tra le Egadi e il Trapanese e qualche debole pioggia sulle aree interne centro-occidentali dell’isola.

Temperature stabili o in temporaneo lieve aumento sui versanti tirrenici, venti in rotazione dai quadranti meridionali. Mari poco mossi, ma con moto ondoso in aumento, specie sul Tirreno.