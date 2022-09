Per sabato 24 settembre, nubi sparse ovunque

Permane una circolazione debolmente depressionaria responsabile di locali acquazzoni in Sicilia orientale per la giornata di venerdì 23 settembre. Venti moderati da Nord-Est in attenuazione. Non è indicata allerta gialla in vigore fino a ieri secondo l’avviso della protezione civile regionale 22265.

Sul bordo orientale dell’anticiclone delle correnti di aria fresca confluiscono sui mari meridionali con aria più umida. Le correnti di Grecale determinano un clima fresco. Tale situazione rimarrà inalterata fino a venerdì quando ci sarà un miglioramento forse temporaneo.

Temperature fresche

Scendono lievemente le temperature nell’isola. Massime tra i 18 ed i 26 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 24 a Catania, 18 ad Enna, 23 a Messina, 25 a Palermo, 21 a Ragusa, 23 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Gornata con un cielo spesso molto nuvoloso solo sulle Alpi, ma senza precipitazioni associate. Temperature stazionarie.

Centro: Giornata caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso sulla Sardegna, ma senza precipitazioni, meglio altrove con più sole

Resto del Sud: In questa giornata il tempo risulterà decisamente stabile dappertutto, con cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Per sabato 24 settembre, nubi sparse ovunque

Per sabato 24 settembre, l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: Venti meridionali provocano un deciso aumento della nuvolosità su tutte le regioni, con piogge in rapida progressione da ovest verso est.

Centro: Un’intensa perturbazione raggiungerà la Toscana apportando una forte fase di maltempo, entro sera anche in Umbria e infine sul Lazio.

Resto del Sud: Sabato, venti meridionali rendono il cielo molto nuvoloso in Calabria, ma non sono attese piogge. Cielo sereno altrove.