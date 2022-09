Nuovo avviso della protezione civile regionale

Ancora piogge e temporali in Sicilia dove per domani, giovedì 22 settembre, viene indicata una nuova giornata di allerta gialla in quattro province.

Lo comunica la protezione civile regionale attraverso l’avviso 22264 diramato questo pomeriggio sul rischio meteo-idrogeologico ed idraulico valido fino alla mezzanotte di giovedì 22 settembre.

Allerta gialla in Sicilia occidentale

L’avviso indica allerta gialla in Sicilia Occidentale, a Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta per domani. Una perturbazione che attraversa l’isola da oriente ad occidente.

Previsti temporali

Per la giornata di domani, giovedì 22 settembre, precipitazioni interesseranno tutta l’isola e saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori occidentali.

Isole Eolie: cielo irregolarmente nuvoloso, con i maggiori addensamenti al primo mattino, ma in miglioramento”.

Secondo giorno di allerta gialla nell’isola

Continua dunque il maltempo. Quella di domani sarà la seconda allerta gialla consecutiva nell’isola. La situazione odierna – che inizialmente prevedeva 6 province interessate dall’allerta meteo – vede precipitazioni da “isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori centro-orientali. Isole Eolie: cielo irregolarmente nuvoloso, con possibilità di qualche isolato rovescio temporalesco”.

Scendono le temperature

Le temperature sono in sensibile diminuzione nei valori minimi ed in quelli massimi. Si attendono, dunque, temperature meno calde più in linea con le medie del periodo dell’anno.

Mari e Venti

Molto mosso lo Ionio e localmente il Tirreno meridionale, venti localmente forti orientali sui settori ionici.

La situazione meteo in Sicilia

Il tempo si mantiene instabile tra Sicilia centro orientale e bassa Calabria con ancora rovesci e temporali, a tratti anche intensi tra Catanese e Messinese e localmente sul Nisseno.

Nel resto d’Italia

Nell’avviso 212 della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore, viene segnalata la seguente situazione meteo: Una vasta area depressionaria, presente sull’Europa orientale, si distende lungo i meridiani fino al Mediterraneo centro-orientale, interessando gran parte dell’Italia con un flusso di correnti settentrionali, in quota, a modesta curvatura ciclonica, mentre al suolo domina l’alta pressione. In detto contesto, oggi, nubi e occasionali deboli precipitazioni interesseranno le regioni centro-meridionali, mentre domani locali piovaschi o qualche locale rovescio temporalesco interesseranno la Sardegna e la Sicilia.

La ventilazione settentrionale rinforzerà temporaneamente da nord-est, specie sulle regioni centro-meridionali peninsulari, causando una generale flessione delle temperature.