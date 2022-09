Per giovedì 22 settembre è atteso peggioramento

Infiltrazioni di aria fresca interessano le nostre regioni e determinano un aumento della instabilità con rovesci e qualche temporale specie sulla bassa Sicilia per la giornata di mercoledì 21 settembre. Con tanto di allerta gialla nell’isola.

L’isola entra nell’autunno con ventilazione moderata da Nord-Est. L’alta pressione rimarrà ai margini tra Sicilia e Calabria e questo potrà determinare un aumento della instabilità sui versanti orientali con delle precipitazioni anche sotto forma di rovescio o temporale.

Maltempo in Sicilia, allerta gialla

Arriva il maltempo in Sicilia, con tanto di allerta gialla in sei province. Lo rende noto la protezione civile regionale che ha diramato l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico 22263. Allerta gialla, dunque, in sei province siciliane: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna. Ma sono previste piogge anche nel Trapanese, Agrigentino e Nisseno.

Temperature in flessione

Scendono le temperature nell’isola. Ancora calde e gradevoli tuttavia. Massime previste tra i 20 ed i 27 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 24 a Catania, 20 ad Enna, 24 a Messina, 27 a Palermo, 24 a Ragusa, 26 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso, anche con qualche pioggia in Piemonte. Venti di Bora e Grecale.

Centro: Nuovo ingresso di venti più freschi. Sono attesi possibili piovaschi soltanto sul Lazio centro-meridionale, sarà soleggiato altrove.

Resto del Sud: Venti di Grecale provocano precipitazioni a carattere sparso sulla Calabria meridionale, sole altrove.

Per giovedì 22 settembre è atteso peggioramento

Il tempo si mantiene instabile tra Sicilia centro orientale e bassa Calabria con ancora rovesci e temporali, a tratti anche intensi tra Catanse e Messinese e localmente sul Nisseno. Venti deboli o moderati. Basso Tirreno poco mosso. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso sui settori alpini del Nordovest e sul Triveneto, meglio altrove.

Centro: In questa giornata molte nubi copriranno il cielo si Sardegna centro- meridionale, Abruzzo e Molise, sarà più sereno altrove.

Resto del Sud: Sul resto delle regioni tempo più soleggiato.