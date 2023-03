Allerta gialla in due province per il 15 marzo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti tesi dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno agitato; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a agitato.

Per la giornata di mercoledì 15 marzo, invece, è indicata un’allerta gialla in due province: nel Palermitano e Messinese.

Si legge inoltre di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Mari: agitati il Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia; molto mossi gli altri mari, tendente ad agitato, in serata, lo Ionio. Venti: Da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Temperature massime in calo localmente sensibile

Temperature in lieve calo

Leggermente in calo le temperature nell’isole. Massime tra i 10 ed i 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 19 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 17 a Palermo, 15 a Ragusa, 20 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Torna il bel tempo sulle nostre regioni, infatti la giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in calo.

Centro: Se al mattino avremo ancora qualche veloce pioggia sulle regioni adriatiche e sole altrove, dal pomeriggio sarà tutto soleggiato.

Resto del Sud: Una perturbazione interessa le nostre regioni con precipitazioni a carattere sparso e intermittente, anche sotto forma di temporale.

Per giovedì 16 marzo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Giovedì, pressione che tende a rinforzarsi ulteriormente; giornata con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni.

Centro: Nel corso della giornata di giovedì, pressione in ulteriore aumento; dal mattino fino a sera, cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto.

Resto del Sud: Giovedì 16 marzo ritornano condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni grazie al rinforzo dell’alta pressione.

Venerdì 17 marzo

Nord: Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni e infatti anche in questa giornata il sole sarà prevalente e il cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: Sulle nostre regioni avremo un ampio soleggiamento con cielo prevalentemente sereno dappertutto. Temperature massime in lieve aumento.

Sud: Venerdì, l’alta pressione garantirà una giornata con atmosfera stabile, infatti sulle nostre regioni il sole sarà prevalente.