Il Meteo in Sicilia, piogge, venti forti e variabilità – LE PREVISIONI

Società sportive a rischio, Palermo al Vertice “Sia ripristinato sostegno economico del Comune”

Il consorzio, con in testa Giorgio Locanto, ha voluto fare il punto della situazione di fronte all’amministrazione. Questo per avviare una collaborazione e far fronte ai frequenti disagi delle varie società sportive palermitane per continuare l’attività agonistica in questa stagione...