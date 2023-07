Per lunedì 3 luglio, il sole torna protagonista

Alta pressione ma anche possibili piogge al mattino lungo il litorale tirrenico con un rasserenamento pomeridiano. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di domenica 2 luglio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature gradevoli, lieve flessione le massime

Gradevoli le temperature con lieve flessione dei valori massimi compresi tra 24 e 29 gradi.

Previsti 29 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 29 a Catania, 24 ad Enna, 28 a Messina, 29 a Palermo, 27 a Ragusa, 29 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali sparsi sui settori alpini orientali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata soleggiata, nel pomeriggio invece potrebbe piovere sui rilievi del Lazio e in Abruzzo.

Sud: Se per gran parte del giorno ci sarà il sole, nel pomeriggio non mancheranno alcuni temporali di calore sui rilievi campani e lucani.

Per lunedì 3 luglio, il sole torna protagonista

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali.

Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: In questa giornata una certa instabilità interesserà soltanto i settori alpini, localmente quelli prealpini. Nubi irregolari altrove.

Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso salvo alcuni temporali sui monti.

Sud: In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, il cielo infatti si presenterà sereno o al più poco nuvoloso salvo piovaschi in Lucania.

Martedì 4 luglio

Nord: Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e ci saranno subito temporali sul Trivento e poi al Nordovest, qui anche in pianura.

Centro: Dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio ci saranno alcune precipitazioni sui rilievi abruzzesi e ascolani.

Sud: In questa giornata un maggior presenza di nubi riguarderà gli Appennini, mentre sul resto delle zone il cielo sarà spesso sereno.