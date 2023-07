Per domenica 2 luglio caldo ma possibili piogge su litorale tirrenico

Clima estivo con sole e temperature calde. L’alta pressione insiste in Sicilia anche per la giornata di sabato 1 luglio determinando bel tempo ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti deboli occidentali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature stazionarie

Rimangono stazionarie le temperature nell’isola. Massime previste comprese tra i 29 ed i 33 gradi.

Previsti 31 gradi ad Agrigento, 33 a Caltanissetta, 33 a Catania, 29 ad Enna, 31 a Messina, 33 a Palermo, 33 a Siracusa, 32 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata il tempo sarà più instabile al Nordest con precipitazioni e schiarite e temporali sulle Dolomiti. Più sole altrove.

Centro: In questa giornata sono attesi ancora alcuni temporali sulle regioni adriatiche e il Lazio. Sul resto delle regioni tempo più soleggiato.

Sud: Alta pressione prevalente per cui la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente salvo per un isolato temporale possibile in Campania.

Continua il bel tempo grazie all’alta pressione nell’isola ma è previsto nel pomeriggio qualche sparuto annuvolamento. Possibili piogge anche nella zona tirrenica.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali sparsi sui settori alpini orientali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata soleggiata, nel pomeriggio invece potrebbe piovere sui rilievi del Lazio e in Abruzzo.

Sud: Se per gran parte del giorno ci sarà il sole, nel pomeriggio non mancheranno alcuni temporali di calore sui rilievi campani e lucani.

Lunedì 3 luglio

Nord: In questa giornata una certa instabilità interesserà soltanto i settori alpini, localmente quelli prealpini. Nubi irregolari altrove. Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso salvo alcuni temporali sui monti. Sud: In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, il cielo infatti si presenterà sereno o al più poco nuvoloso salvo piovaschi in Lucania.