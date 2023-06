Prosegue l’alta pressione nell’isola, ancora bollino giallo a Messina

Continua l’alta pressione in Sicilia ed anche per la giornata di venerdì 30 giugno la situazione meteo non varia: sole ovunque e caldo in aumento. Bollino giallo a Messina.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino giallo a Messina

Ancora bollino giallo a Messina per le ondate di calore. Lo annuncia la protezione civile regionale nell’avviso 128 relativo, appunto, alle ondate di calore ed al rischio incendi.

A Messina le temperature massima percepita è di 34 gradi. A Palermo 32 ed a Catania 33. Per la giornata successiva non è prevista alcuna ondata di calore. Temperature percepite 31 a Palermo, 34 a Catania, 32 a Messina.

Ancora preallarme arancione per il rischio incendi in tutte e nove le province dell’isola.

Temperature in aumento

Salgono le temperature nell’isola. Massime previste tra i 28 ed i 36 gradi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 33 a Caltanissetta, 30 a Catania, 30 ad Enna, 28 a Messina, 33 a Palermo, 31 a Ragusa, 36 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Una fortissima perturbazione atlantica impatta sulle regioni provocando un intenso peggioramento del tempo a partire dal Nordovest.

Centro: In questa giornata il tempo andrà a peggiorare su Toscana, Umbria e Marche settentrionali con l’arrivo di temporali e locali grandinate.

Sud: L’anticiclone africano Scipione domina il tempo pertanto in questa giornata il sole sarà prevalente e il cielo sereno o poco nuvoloso.

Sabato 1 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione anche per sabato 1 luglio garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: In questa giornata il tempo sarà più instabile al Nordest con precipitazioni e schiarite e temporali sulle Dolomiti. Più sole altrove.

Centro: In questa giornata sono attesi ancora alcuni temporali sulle regioni adriatiche e in Toscana. Sul resto delle regioni tempo più soleggiato.

Sud: Alta pressione prevalente per cui la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente salvo per un isolato temporale possibile in Puglia.

Domenica 2 luglio

Nord: Dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali sparsi sui settori alpini orientali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata soleggiata, nel pomeriggio invece potrebbe piovere sui rilievi del Lazio e in Abruzzo.

Sud: Se per gran parte del giorno ci sarà il sole, nel pomeriggio non mancheranno alcuni temporali di calore sui rilievi campani e lucani.