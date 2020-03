Le previsioni in Sicilia

Tempo in miglioramento in Sicilia domani, giovedì 5 marzo. La perturbazione piombata sull’isola negli ultimi due giorni ci abbandonerà in virtù di un aumento pressione che favorirà un diradamento della nuvolosità schiarendo i cieli già dal pomeriggio.

Ma si tratta di una tregua temporanea perché da venerdì una nuova perturbazione, proveniente dalla Francia, è pronta ad abbattersi su tutta la penisola fino alla Sicilia settentrionale.

Quanto alla giornata di domani, nello specifico, sul litorale tirrenico al mattino i cieli saranno molto nuvolosi con rasserenamenti nel tardo pomeriggio.

Sul litorale ionico e meridionale la nuvolosità sarà parziale e moderata, così come nelle zone interne i cui cieli andranno a schiarirsi in serata.

Venti tesi da nord-ovest con rotazione a Scirocco; mari molto mossi; zero termico nell’intorno di 2300 metri. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Anche sul litorale occidentale avremo una giornata con poche nubi di passaggio che non produrranno rovesci.

Temperature in lieve rialzo ma in continuità col calo termico dell’ultimo periodo, con estremi di 18° sulle coste e delle punte di 2° nell’ennese e nel nisseno.

Una tregua temporanea, come detto, in vista della nuova perturbazione atlantica, in arrivo nel fine settimana, che porterà temporali sparsi al centrosud, in Calabria e sulla Sicilia.